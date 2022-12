Sembra Covid ma non è, allarme in Gb per il nuovo virus natalizio: stessi sintomi, ma tampone negativo (Foto Ansa)

Sembra Covid ma non è. Allarme in Gran Bretagna per una nuova forma influenzale che si sta diffondendo rapidamente a ridosso delle festività natalizie. Anche i sintomi sono simili al Covid-19: tosse, raffreddore e mal di testa. Ma alla prova del tampone la maggioranza risulta negativa. Il nuovo virus, al pari del Covid, sembra essere particolarmente contagiosa e con malanni in tutto il corpo.

Secondo gli esperti “per la maggior parte delle persone i sintomi miglioreranno senza trattamento o con medicinali disponibili presso le farmacie locali, senza bisogno di consultare un medico di base”.

Resta però il rischio di passare il Natale a letto con l’influenza, senza contare il fatto che tra cenoni e feste in famiglia i virus troveranno la strada spianata per diffondersi.

