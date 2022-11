Serial killer di Prati, c’è un sospettato: è un 50enne con precedenti

C’è un sospettato per i tre omicidi di donne avvenuti a Roma giovedì mattina. In base a quanto si apprende, il cerchio si sta stringendo intorno ad un uomo la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.

Si tratta di un cinquantenne con precedenti penali rintracciato in un Bed & Breakfast in via Milazzo nella zona della Stazione Termini. La notizia viene riportata dal sito della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”. Al momento l’uomo è sotto interrogatorio.

