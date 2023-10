Un 23enne ecuadoriano si trova ricoverato in gravi condizioni, in coma farmacologico, dopo una rissa avvenuta in via Carducci, nei pressi della discoteca “Vip” a Sesto San Giovanni (Milano).

Il giovane sarebbe stato aggredito intorno alle 5, e quando la Polizia è intervenuto in via Granelli ha individuato tre sospetti, tutti giovani peruviani, che sono stati portati in Questura per accertamenti.

Il ferito ha un trauma cranico e i postumi di un forte abuso alcolico.

Forse dovresti anche sapere che…