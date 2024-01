Italia 2024, i deficienti che legano un nastro sulla strada ad altezza d’uomo. La scena ripresa in un video

Un po’ come quelli che a Milano legarono un cavo d’acciaio ad altezza uomo in strada un altro gruppo di ragazzi molto simpatico e intelligente, questa volta a Settimo Torinese, ha tirato un nastro, sempre ovviamente ad altezza uomo. Tutto è avvenuto, raccontano le cronache locali, davanti a una rotatoria in via Leinì davanti alla rotatoria che porta al sottopassaggio ferroviario.

Per fortuna, grazie all’intervento di un automobilista che passando in quella strada si è accorto del nastro, non ci sono stati incidenti. Il tutto è stato anche ripreso in un video. Nelle immagini si vede il gruppo di ragazzi, sicuramente tutti molto simpatici ed intelligenti, mentre allestiscono la trappola. Ma perché? Perché sfoggiare così tanta intelligenza già durante l’adolescenza? Cari ragazzi, il futuro è vostro. Senza ombra di dubbio.