Si ferisce con la motosega mentre pota un ulivo: morto dissanguato

Cade mentre pota un ulivo, si ferisce con la motosega che stava usando e muore per emorragia. E’ successo nel pomeriggio di ieri a a Gambassi Terme, in provincia di Firenze. Il 59enne, fiorentino, poco dopo le 15.30, si è ferito con l’arnese mentre stava tagliando la pianta. In base a quanto riportato dalla stampa locale, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio, per cause in corso di accertamento e sarebbe caduto dalla scala, procurandosi una profonda ferita a un braccio con la motosega che stava utilizzando.

Il 59enne è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è stato trasportato all’Ospedale Careggi di Firenze, in codice rosso, con l’elisoccorso Pegaso. Purtroppo non c’è stato nulla da fare perché l’emorragia era troppo grave. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e gli operatori della medicina del lavoro dell’Asl: la Procura ha aperto un fascicolo.