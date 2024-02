Si ribalta con l’auto nella notte, i Vigili del Fuoco lo estraggono ferito dalle lamiere

Un’auto si è ribaltata a causa di un incidente stradale le cui cause sono ancora in accertamento. I Vigili del Fuoco hanno estratto tra le lamiere dell’auto il conducente che, ferito, è stato consegnato al 118. Tutto è avvenuto su via Tosco Romagnola Est nel comune pisano di Montopoli Valdarno verso le 4 della notte tra il 14 e 15 febbraio. Sul posto sono arrivati i Carabinieri per i rilievi e per stabilire le cause dell’incidente.