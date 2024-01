Si spruzza il profumo e accende una sigaretta: 28enne finisce in ospedale per ustioni. L’incidente, fortunatamente non grave, è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 29 gennaio a Pergine, il provincia di Trento. Il giovane è rimasto ustionato dopo essersi spruzzato addosso del profumo per strada (un liquido infiammabile) ed aver acceso una sigaretta. Sul posto si sono quindi immediatamente portati i sanitari, che hanno accompagnato l’uomo al Santa Chiara, come si legge su Il Dolomiti.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Borgo Valsugana, che hanno ricostruito le esatte dinamiche dell’accaduto. Appare evidente che si sia trattato di un episodio causato, in autonomia, dallo stesso 28enne senza il coinvolgimento di altre persone.

