Un poliziotto in forza al Commissariato di Siderno è morto a causa di un malore mentre faceva jogging sulla spiaggia a Locri. La vittima, Roberto Valastro, di 42 anni, sposato e padre di due figli, era da tempo uno dei componenti della scorta del Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri.

La morte del poliziotto di Siderno

A trovare il corpo senza vita di Valastro sono stati alcuni colleghi del poliziotto che lo stavano cercando dopo che la moglie dell’agente aveva lanciato l’allarme per il suo mancato rientro a casa. Valastro é la seconda vittima nelle fila della Polizia di Stato in Calabria nel giro di pochi giorni. Nella notte tra giovedì e venerdì era deceduto in ospedale il funzionario Antonio Trotta, di 34 anni, colpito da un aneurisma celebrale mentre domenica scorsa era impegnato nelle operazioni di prefiltraggio dei tifosi del Foggia in arrivo nel capoluogo calabrese per l’incontro di serie C tra la squadra pugliese e il Catanzaro.

La vita di Antonio Trotta

Trotta era originario della provincia di Cosenza ed era in servizio alla Questura di Catanzaro. Le cause della morte sono da ricercare nell’aneurisma celebrale che l’aveva colpito mentre controllava l’entrata dei tifosi del Foggia per la gara di serie C contro il Catanzaro. Trotta è stato colpito anche da infarto ed è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Cosenza.

Il commissario capo era crollato a terra nei pressi della galleria Sansinato di Catanzaro. A soccorrerlo era stato un tifoso foggiano e un collega del reparto mobile.