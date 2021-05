Silvia Aisha Romano, anche il marito è convertito: è passato all’Islam prima delle nozze

Silvia Aisha Romano, questo il nome che ha scelto dopo essersi convertita all’Islam, si è sposata con un suo vecchio amico di infanzia, anche lui convertito prima delle nozze.

Il matrimonio di Silvia Romano

Silvia Romano infatti ha lasciato Milano e la sua casa al Casoretto, quella dove era tornata dopo 18 mesi di sequestro, e si è trasferita fuori città. La 26enne cooperante milanese che era stata rapita in Kenya, dove si trovava per un progetto di volontariato, nel novembre 2018, rilasciata nel maggio 2020 in Somalia dopo che l’Italia ha pagato un riscatto. Pochi mesi dopo il rientro ecco il matrimonio, i due si sono sposati a ottobre 2020.

La nuova vita di Silvia Romano

Oggi, come scrive Monica Sera per a Stampa, Silvia vive a Campegine, un piccolo centro di cinquemila anime, a metà strada tra Milano e Bologna. E’ sposata con un ragazzo italiano di origini sarde che all’epoca viveva proprio lì, in Emilia Romagna. E che, prima di sposarla, si è convertito all’Islam e ha abbracciato anche la sua fede. Silvia e Paolo, suo coetaneo, sono amici da quando erano bambini. Da piccoli giocavano sempre insieme. Poi la vita li ha divisi ed entrambi hanno intrapreso la propria strada. Fino a quel 9 maggio, al ritorno a casa di Silvia.