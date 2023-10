Skyline webcam, il Grande Fratello nei cieli: cosa sono e perché ci riprendono

Webcam skyline, cosa sono a cosa servono. Sono una sorta di Grande Fratello dei cieli? Verrebbe quasi da citare il Grande Fratello di Orwell… Queste telecamere nate in tutto il mondo per le previsioni meteo, si sono poi evolute. Ed ora, grazie a loro è possibile vedere dall’altra parte del mondo restando seduti davanti ad un computer.

Webcam Skyline, Grande Fratello o opportunità?

Se si tratti o meno di uno strumento utile al cosiddetto Grande Fratello è difficile dirlo. Anche perché oramai telecamere e droni fanno parte della nostra vita di tutti i giorni.

A Milano ad esempio, a marzo ne è stata montata una sulla Madonnina del Duomo di Milano. Telecamera montata a 100 metri di quota per ammirare 24 ore su 24 il panorama unico sulla città dal suo punto più centrale. La telecamera è stata posizionata sulla guglia maggiore della cattedrale. E le immagini che riprende sono accessibili dal sito www.duomomilano.it.

Quello di Milano è solo uno dei tanti esempi. Molti comuni in Italia infatti, specialmente quelli di montagna, mostrano le bellezze cittadine attraverso questo tipo di telecamere. E per i comuni spesso è un vanto da pubblicizzare sul web.

“Ci spiano”

C’è però chi solleva il caso come sempre accade in questi casi. Forse è un po’ difficile riuscire a spiare usando delle telecamere che, pur avendo un’ottima definizione, sono comunque fisse e posizionate in luoghi pubblici. Anche perché, tralasciando Google, ci sono decine di siti che mostrano le immagini riprese.

