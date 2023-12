Ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2024 per poter attivare la Carta ‘dedicata a te’, il bonus una tantum da 382,50 euro destinato alle famiglie più bisognose per far fronte ai rincari dei generi alimentari. . L’importo caricato andrà invece speso entro il 15 marzo.

Social card “Dedicata a te”

Tutte quelle che non erano riuscite a ritirare la card o a effettuare la prima transazione entro lo scorso 15 settembre, potranno attivarla e disporre della somma dal 15 dicembre prossimo, alla quale ora si aggiungono i 77,20 euro da destinare all’acquisto di beni alimentari o di carburante.

Cosa si può comprare e cosa no

Quanto alle scelte delle famiglie che hanno beneficiato fino ad ora della card per le 23 voci incluse nella lista dei cibi acquistabili, dalle carni al caffè, dal pesce fresco al latte in polvere, la metà ha preferito comprare prodotti freschi, come ortaggi, frutta, pesce e carne, mentre oltre il 41% ha acquistato prodotti da scaffale, come pasta, biscotti e conserve.

Nella lista ci sono quasi tutti i prodotti dell’alimentazione, che richiama, per il 90%, a produzioni che derivano dal territorio nazionale. Non si potrà invece usare la carta acquisti per comprare bevande alcoliche o tabacco.

A chi è destinata la carta acquisti

La misura è dedicata alle famiglie con un reddito Isee fino a 15mila, regolarmente iscritti all’Anagrafe comunale. Per “nucleo familiare” si intende quello attestato nella Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), riportata nell’Isee ordinario. La platea degli aventi diritto è stata individuata direttamente dall’Inps

Non potranno accedere al contributo tutti i nuclei familiari in cui si benefici già di misure a sostegno del reddito: quindi è escluso chi riceve il reddito di cittadinanza (o ora assegno di inclusione), indennità varie come Naspi, cassa integrazione, solidarietà, integrazione salariale per disoccupazione volontaria.