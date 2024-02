Sparano e uccidono 2 cani, poi minacciano i passanti che volevano difendere gli animali

Due persone armate di fucile hanno sparato più volte a due cani in strada, uccidendoli. Poi quando alcuni cittadini hanno provato a fermarli, hanno puntato le armi anche contro di loro. Il fatto è accaduto ad Ardea, vicino Roma. La segnalazione al 112 è arrivata da alcuni residenti di via Enotria, che hanno riferito di alcuni colpi esplosi contro gli animali. Una volta sul posto, i carabinieri hanno trovato i due uomini, entrambi italiani, ai quali hanno sequestrato per misura preventiva diverse pistole e fucili detenuti legalmente per la caccia.