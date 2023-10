Nella busta paga dei dipendenti statali a dicembre arriverà una cifra una tantum che varierà tra i 595 e i 1.939 euro, a seconda della qualifica, come anticipo degli aumenti che dovranno essere erogati per il rinnovo dei contratti 2022-2024. Gli aumenti – chiarisce il Sole24ore pubblicando una scheda sugli importi per le singole fasce – riguarderanno gli oltre 1,5 milioni di dipendenti contrattualizzati della pubblica amministrazione centrale e dovrebbero estendersi anche ai 670 mila dipendenti della sanità, mentre sono esclusi quelli delle Regioni e degli enti locali. Il meccanismo dovrebbe essere spiegato nell’incontro di domani tra il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e i sindacati sul rinnovo dei contratti e sull’utilizzo dei 7 miliardi lordi (comprensivi di ritenute fiscali e contributi) stanziati nel complesso fino al 2025.

Statali, a dicembre più soldi in busta paga: vediamo quanto

Ecco in sintesi alcuni casi di importo a seconda della qualifica.

DIRIGENTE PRIMA FASCIA DI AGENZIE FISCALI E MINISTERI: 1.939 euro. Per i ministeri la retribuzione media del comparto nel 2021 ultimo dato Aran (retribuzione medie pro capite fisse e accessorie) è di 32.900 euro lordi annui, per le agenzie fiscali è di 39.740 euro.

IMPIEGATO AGENZIE FISCALI E MINISTERI: anticipo in busta paga a dicembre 778 euro.

DIRIGENTE SCOLASTICO DELLE SCUOLE SUPERIORI: anticipo di 1.516 euro. Per un professore con un’anzianità tra 28 e 34 anni l’anticipo è di 1.228 euro mentre per un professore da poco in cattedra l’anticipo sarà di 829 euro. Per una maestra con una lunga anzianità l’anticipo si limita a 1.056 euro. Per i collaboratori scolastici con bassa anzianità l’anticipo è di 595 euro. La retribuzione media del settore tra professori e collaboratori è di 30.216 euro lordi.

MEDICI E INFERMIERI: l’anticipo sarà di 1.516 euro, mentre per l’infermiere specializzato si limiterà a 1.053 e per l’operatore di base a 657 euro. Per la sanità le retribuzioni medie nel 2021 sono state di 42.358 euro.

POLIZIA DI STATO: i commissari riceveranno a dicembre un anticipo di 1.000 euro, gli ispettori di 871 euro e gli agenti di 699 euro. Le retribuzioni medie dei corpi di polizia sono di 43.618 euro

