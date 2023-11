Stop ai viaggi per la “bidella pendolare” tra Napoli e Milano: si è trasferita vicino a casa. Aveva fatto molto discutere la storia di Giuseppina Giuliano, collaboratrice scolastica al liceo milanese Boccioni, che all’inizio dell’anno aveva raccontato di fare avanti e indietro dalla Campania alla Lombardia, non potendosi permettere un affitto nella città meneghina.

Oggi però i viaggi a Milano sono un ricordo. Come fa sapere Fanpage, Giuseppina ha infatti “ottenuto, dallo scorso primo settembre fino al 31 ottobre del 2024, l’assegnazione provvisoria in provincia di Napoli. Certo, non è proprio a due passi da casa, ma sicuramente è più comodo che venire a Milano”.

La storia aveva suscitato molte perplessità, anche in casa Italo e Trenitalia, perplesse circa la possibilità della donna di poter spendere meno del prezzo di un affitto per percorrere quella tratta quotidianamente. I conti non tornavano, anche al ribasso. “Ho provato a cercare una casa che non costasse troppo, considerando che il mio stipendio mensile è di 1.165 euro” aveva raccontato lei al Giorno, ma “mi sono resa conto che ormai a Milano è più facile trovare un ago in un pagliaio”.

“Questo mi permette di non avere ulteriori spese oltre a quelle del treno e per questo – aveva aggiunto – mi ritengo molto fortunata”. Poi erano arrivate le testimonianze raccolte fuori dalla scuola, dove in realtà non si vedeva da tempo. Lei si era giustificata spiegando: “A causa di tutti questi viaggi mi sono ammalata perché sin da piccola soffro di problemi ai polmoni”.