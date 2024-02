La figlia 17enne scampata alla strage della sua famiglia ad Altavilla racconta ai Carabinieri che il padre Giovanni Barreca e le altre due persone presenti “hanno fatto un esorcismo per scacciare il demonio“. La giovane, dopo la confessione resa dal padre, è stata trovata in casa proprio dai Carabinieri in stato confusionale. La coppia presente in casa con Barreca sono anch’essi due fanatici religiosi accusati ora di omicidio plurimo e soppressione di cadavere. La coppia avrebbe conosciuto Barreca durante incontri di preghiera in una chiesa evangelica. Un rapporto quello tra i due fermati e l’uomo che ha alimentato l’ossessione mistica del muratore, anche lui un fanatico religioso. Sarebbero stati i due palermitani a istigarlo a uccidere i familiari (la moglie e i due figli di 15 e 5 anni). In questo modo, l’uomo avrebbe liberato la sua casa da presenze demoniache.

La figlia 17enne di Barreca, ora affidata a una comunità. La notte tra sabato e domenica è stato il muratore a chiamare i Carabinieri. “Ho ucciso la mia famiglia – ha detto – . Venite a prendermi”. Nell’abitazione dell’uomo ad Altavilla Milicia i militari hanno trovato i cadaveri dei bambini, probabilmente strangolati. Uno era legato a una catena. In un’altra stanza, sotto choc, c’era la superstite in stato confusionale. I resti della terza vittima sono stati trovati bruciati e sepolti a poca distanza dall’abitazione. Secondo i primi rilievi – ma l’autopsia darà risposte più precise – la moglie sarebbe stata assassinata giorni fa, i figli venerdì scorso. Barreca e la superstite, dunque, sarebbero stati giorni con i cadaveri in casa. Alla coppia accusata di complicità nei delitti i Carabinieri sono arrivati grazie alle analisi dei cellulari del muratore e ad alcune testimonianze.