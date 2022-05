Strage di pedoni, in un giorno tre morti in due incidenti: uno a Lecco e uno a Verona FOTO ARCHIVIO ANSA

Tre morti e diversi feriti: è il drammatico bilancio di incidenti stradali avvenuti in un giorno in Italia che hanno portato a una strage di pedoni. Il più grave quello avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Cassago, centro della Brianza in provincia di Lecco. Un motociclista di 54 anni è morto così come un pedone di 19 anni centrato dalla sua moto.

L’incidente di Lecco

Il 54enne ha perso il controllo del mezzo, affrontando un dosso rallentatore in prossimità di una rotonda. In quel momento sul bordo della strada stavano transitando il 19enne e un suo amico di 21 anni, travolti dalla moto di grossa cilindrata. Scattati i soccorsi con ambulanze e l’elisoccorso giunto da Como. I due feriti più gravi trasportati d’urgenza negli ospedali di Lecco e Merate ma per loro non c’è stato nulla da fare. Meno gravi le condizioni del 21enne trasportato all’ospedale sempre al nosocomio di Lecco.

La morte della ragazza a Verona

A Verona, all’alba di domenica, altro incidente: una ragazza di 29 anni che camminava sul marciapiede, intorno alle 5.30. Investita e uccisa da una Volkswagen Polo guidata da un 26enne che non si è fermato a prestare soccorso. Il giovane è stato poi intercettato e fermato poco dopo da una pattuglia polizia locale, nei pressi di una discoteca.

Altri incidenti si sono registrati anche a Roma e nel Bresciano. A Desenzano un ragazzo di 24 anni è morto nella notte dopo che la sua auto si è scontrata frontalmente con un’altra vettura. Grave anche la ragazza che era al suo fianco, di due anni più grande. In base ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine intervenute alla base dell’incidente ci sarebbe un sorpasso azzardato. Si tratta del quinto morto in incidente stradale degli ultimi dodici giorni in provincia di Brescia.