Non si esclude l’ipotesi dell’omicidio per la 65enne di origine peruviana trovata morta nella sua casa in via Niccolò da Tolentino a Firenze, vicino a Careggi. La donna si chiamava Maria Teresa Flores Chavez e lavorava come infermiera e viveva col nipote 17enne. L’ipotesi è che la donna sia stata strangolata nel letto mentre dormiva.

Maria Teresa Flores Chavez era infermiera e viveva col nipote

Il nipote ha raccontato agli agenti di essere rientrato a casa nella notte e di aver trovato un uomo con il quale avrebbe avuto una colluttazione.

Il ragazzo avrebbe subito contusioni al volto e per questo sarebbe stato portato all’ospedale di Careggi per un primo accertamento. La porta di casa non presenterebbe segni di effrazione, ma gli investigatori avrebbero trovato una finestra dell’appartamento aperta.

A dare l’allarme al 118, stamattina intorno alle 5, è stato un vicino di casa, su sollecitazione del nipote diciassettenne che viveva con la nonna in un appartamento al primo piano di un recente complesso immobiliare di via Niccolò da Tolentino. La centrale di emergenza sanitaria ha poi chiamato la polizia. Nell’appartamento sono ancora al lavoro la squadra mobile e la polizia scientifica.