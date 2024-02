Uno studente minorenne è stato arrestato dalla Polizia stamani a Varese con l’accusa di lesioni per aver ferito con una coltellata una professoressa all’ingresso della scuola. Gli agenti sono intervenuto all’istituto professionale Enaip attorno alle 8 e hanno bloccato il ragazzo che secondo la prima ricostruzione ha accoltellato alla schiena l’insegnante con un’arma portata da casa. La docente, di 57 anni, insegna nella – scuola che il minore frequenta – ed è stata portata all’ospedale di Varese in codice giallo e non in pericolo di vita.

