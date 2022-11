Studente trans discriminato dal prof: “Io di fronte ho una donna, non ti considero uomo” FOTO ANSA

Il caso dello studente trans discriminato dal prof di un liceo di Roma per il quale ora potrebbero arrivare “immediate verifiche ed eventuali provvedimenti disciplinari”. E’ quanto ha chiesto Gay Center al ministro dell’Istruzione sull’episodio avvenuto in un liceo romano. Uno studente transgender si è sentito dire dal suo professore: “Io di fronte ho una donna, non mi interessa del regolamento”. Studente a cui già da mesi la scuola aveva riconosciuto il diritto alla carriera alias, un profilo alternativo sul registro di classe e sui documenti scolastici, che prevede l’uso del nome d’elezione anziché di quello anagrafico.

Il rifiuto del compito in classe

Gay Help Line ha ricevuto segnalazione dalla Rete degli Studenti Medi e ha immediatamente provveduto a segnalare il gravissimo fatto al MIur. Grazie al protocollo che Gay Center ha con il Ministero dell’istruzione, chiedendo immediate verifiche ed eventuali nonché tempestivi provvedimenti disciplinari nei confronti dell’insegnante. Il professore ha sbarrato il nome con cui lo studente aveva firmato il suo compito in classe, continuando a ripetere il suo nome anagrafico. “Umiliandolo e ignorando il diritto che la stessa scuola già gli riconosceva, violandolo consapevolmente” ha commentato il Gay Center.

Pro Vita e la solidarietà al prof

“Massima solidarietà al docente che si è giustamente rifiutato di sottostare alla cosiddetta carriera alias. Un regolamento ideologico e dannoso per i giovani ma soprattutto totalmente illegale, privo di qualsiasi base giuridica e contrario a numerose norme civili, amministrative e penali”. Lo afferma in una nota Jacopo Coghe, portavoce della Onlus Pro Vita & Famiglia, sul caso del professore del liceo Cavour di Roma che si è rifiutato di riconoscere l’identità di genere maschile dichiarata da una studentessa di sesso femminile dopo l’approvazione nell’istituto della cosiddetta “carriera alias” per studenti transgender.

