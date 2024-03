Studentessa di 15 anni morta in classe, il malore durante le lezioni

Una studentessa di 15 anni è morta stamattina, 22 marzo, durante le lezioni in un istituto superiore di Giugliano (Napoli), molto probabilmente per un malore. Sono stati i carabinieri della stazione di Giugliano ad intervenire all’istituto superiore Guglielmo Marconi, in via Spazzilli. Durante le lezioni la ragazza avrebbe accusato un malore, morendo poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione di un equipaggio del 118. Il corpo è stato portato al reparto di Medicina Legale dell’ospedale San Giuliano, su disposizione dell’autorità giudiziaria. La notizia della morte della 15enne ha sconvolto l’intera comunità scolastica e cittadina. Amici e docenti sono sotto choc per l’accaduto. Le attività didattiche sono state sospese per lutto.