Stava portando da mangiare ai senzatetto, in sella alla sua bici, come era solita fare ogni giorno. E’ morta così Suor Maria Assunta Porcu, travolta da un’auto che sfrecciava sulla corsia riservata ai tram a Milano.

Il dramma si è consumato sabato pomeriggio, sul ponte di Via Gian Battista Grassi. La suorina Assunta, come la chiamavano a Quarto Oggiaro, apparteneva alla congregazione delle Piccole apostole di Gesù. Aveva 63 anni e viveva nelle case popolari di via Cittadini-Zoagli, insieme a una consorella.

Lì tutti la conoscevano come una persona sempre devota al prossimo. Per mantenersi faceva lavoretti umili, stirava e faceva le pulizie. Poi, sempre in sella alla sua bici, faceva il giro dei mercati di quartiere per raccogliere gli avanzi e gli scarti alimenti da portare ai poveri.

Questo il ricordo commosso dell’assessore Pd del municipio 8 Fabio Galesi: “Ci sono persone che nel silenzio si spendono molto per il prossimo. Questa è la suorina Assunta, così tutti la chiamavano dove viveva, nelle case popolari di Via Cittadini – Zoagli. Purtroppo è scomparsa ieri pomeriggio verso le ore 17.30. E’ stata investita in bicicletta sul ponte di Via G.B. Grassi. Come tutte le sere si recava sotto al ponte per portare un pasto caldo al senzatetto che da anni vive lì. Nel ritornare a casa purtroppo una macchina l’ha investita. La suorina Assunta era una figura di riferimento del quartiere di Quarto Oggiaro, ma non solo, una persona devota nell’aiutare il prossimo”. (Fonte: Repubblica).