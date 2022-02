La popolare speaker radiofonica Tamara Cantarelli è ricoverata in ospedale con ferite da coltello ed è grave. La donna, 60 anni, è originaria di Igea Marina in provincia di Rimini: da anni lavora a Radio Gamma ed è molto apprezzata. E’ stata accoltellata a Savignano sul Rubicone in provincia di Forlì e Cesena ad un polso con un coltello. Il fatto è avvenuto sulla porta di casa sua. Un rapinatore voleva portarle via la borsa.

Tamara Cantarelli ferita in strada a pochi metri da casa: è grave

La donna, verso le 21,30 di ieri, è stata aggredita a pochi metri dall’ingresso della sua casa che si trova in pieno centro. A colpirla è stato un malvivente che dopo l’aggressione è fuggito. La Cantarelli, da quanto si è appreso, avrebbe provato ad opporre resistenza per non farsi prendere la borsa. E’ stato a questo punto che lo scippatore ha tirato fuori un coltello dalla tasca e ha iniziato a ferirle un polso.

Le urla di Tamara Cantarelli hanno attirato alcuni testimoni

Nonostante non ci fossero testimoni, le urla della speaker hanno attirato alcune persone che si trovavano in lontananza. E’ a quel punto che l’uomo si è dato alla fuga.

Ora la donna è al Bufalini di Cesena ed è stata sottoposta ad una operazione d’urgenza. Ad essere stato lesionato è il polso sinistro: le sue condizioni sono apparse subito serie. Operata nella notte, Tamara è ora fuori pericolo. Il sindaco di Savignano sul Rubicone, Filippo Giovannini, ha spiegato che i medici “l’hanno dichiarata fuori pericolo. Nelle prossime ore dovrà subire ulteriori operazioni ai tendini”.

I Carabinieri hanno cominciato una caccia all’uomo su larga scala. Il sindaco ha detto di essere rimasto sotto choc dopo aver appreso la notizia. Come lui, tutta la comunità è rimasta molto scossa da quanto accaduto.

Giovannini ha aggiunto: “Sono all’ospedale Bufalini dove è ricoverata la vittima di un furto degenerato in un accoltellamento, avvenuto questa sera in centro. Attraverso il personale sanitario, le porto la vicinanza di tutta la comunità. Quanto è successo è grave e vergognoso, e tutta la nostra comunità condanna ciò che è accaduto. I Carabinieri, intervenuti immediatamente, stanno lavorando per chiarire i fatti. Savignano non tollera episodi come questo e ripone piena fiducia nelle Forze dell’Ordine, certa che faranno luce su questo episodio. Chi ha compiuto un gesto così grave e scellerato non può trovare posto nella nostra comunità”.

Tamara Cantarelli ha ricevuto tantissimi messaggi anche dai fan della radio e dai colleghi.