Napoli è stata teatro di un altro tragico incidente stradale che ha tolto la vita a un giovanissimo. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita mentre era alla guida di uno scooter Honda SH125. L’incidente è avvenuto in via Roma verso Scampia, in direzione Melito di Napoli. Prima dello svincolo della circonvallazione esterna, il giovane ha urtato la parte posteriore di una Fiat Panda, causando il ribaltamento dello scooter nella corsia opposta, dove è stato inevitabilmente investito da una Ford Ka. Il sedicenne è morto sul colpo a causa del violento impatto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del reparto Infortunistica stradale della polizia locale di Napoli. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati e i conducenti sono stati sottoposti ai test per alcol e droghe per accertare le dinamiche dell’incidente.

Poche ore prima, un altro incidente mortale ha colpito la comunità di Napoli. In via Croce Rossa, a San Giuseppe Vesuviano, ha perso la vita Arcangelo Riposo, un ragazzo di 17 anni già noto come promessa del teatro.