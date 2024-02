Tampona un’auto, scende e ha un infarto: uomo di 75 anni in ospedale

Un uomo di 75 anni ha avuto un incidente in auto e poi è stato colpito da un infarto che ha costretto i sanitari intervenuti sul posto a ricoverarlo in ospedale. E’ accaduto sulla provinciale che costeggia Vescovato, comune della provincia di Cremona. L’uomo ha tamponato un’altra auto guidata da una 40enne. Il 75enne, dopo il tamponamento, è sceso autonomamente dal veicolo: le sue condizioni così come quelle della 40enne non sembravano all’apparenza serie. Una volta in strada, l’uomo si è sentito male e si è accasciato al suolo. E’ stato colpito da un arresto cardiocircolatorio ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno subito iniziato le manovre di rianimazione. L’automobilista è stato poi portato in ospedale in codice rosso. La 40enne alla guida dell’altra auto ha invece riportato un trauma al collo ed alla schiena. Anche lei è stata portata in ospedale ma in codice verde.