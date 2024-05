La scorsa notte, nella zona Pietralata-Tiburtino a Roma, si è verificata un’altra rapina ai danni di un tassista, confermando una serie di episodi simili. Poco dopo le 3:30, una donna ha chiamato il servizio taxi del 3570. L’auto è arrivata alla destinazione indicata e ha caricato la cliente, ma prima che il tassista potesse mettersi in moto, è salito a bordo un uomo con una maschera da clown e un coltello. Quest’uomo era complice della donna, che nel frattempo ha estratto un’altra arma. La vittima ha consegnato il proprio portafoglio ai malviventi, come evidenziato dal video registrato dalla webcam dell’auto che ha ripreso l’intera aggressione. Subito dopo, la polizia è intervenuta prontamente e, grazie alla descrizione fornita dall’autista, è riuscita a rintracciare e arrestare i due aggressori, entrambi italiani, per rapina aggravata in concorso. Oggi si terrà il processo per direttissima, dimostrando la prontezza delle forze dell’ordine nel reprimere tali atti criminali e portare i responsabili davanti alla giustizia.