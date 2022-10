Telefona al papà scomparso e risponde il necroforo: ''Mi dispiace, suo padre è morto''

Chiama al telefono il papà scomparso da qualche ora e al cellulare risponde il necroforo dall’obitorio: ”Mi dispiace, suo padre è morto”. È successo a Trento dove un uomo ha cercato a lungo di mettersi in contatto con il padre, venendo poi a sapere che si trovava nella camera mortuaria del cimitero cittadino. Grazie alla prontezza di un funzionario comunale, che all’ennesimo squillo ha deciso di rispondere alla chiamata, informando la famiglia. Il fatto è ripotato dal Corriere del Trentino.

Il padre scomparso

Il papà era uscito dalla sua abitazione dopo le otto di mattina. Poi poco lontano da casa, all’altezza delle scuole Crispi, in pieno centro storico, si è accasciato al suolo. Su quanto è accaduto dopo rimane il mistero, ma pare che nessuno abbia cercato di mettersi in contatto con la famiglia per informare della sorte dell’uomo. Il figlio ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Trento, chiedendo accertamenti urgenti per comprendere la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

