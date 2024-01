Un uomo di 22 anni originario dell’Africa centrale, è stato arrestato dai carabinieri di Ragusa per aver tentato di rapire un neonato di tre mesi strappandolo dalle braccia della madre. È accaduto nella mattina di ieri, 22 gennaio, in via Licitra, nei pressi del centro vaccinale, quando il giovane ha tentato di prendere il piccolo a una ventiduenne di origini albanesi.

Tenta di rapire un neonato dalle braccia della madre

La madre del piccolo avrebbe agito d’istinto e sarebbe comunque riuscita ad opporre resistenza, trattenendo con sè il figlio. E in suo soccorso è subito intervenuto il marito, supportato da alcuni passanti (i quali avevano a quanto pare assistito alla scena) e da due poliziotti del nucleo logistico che si trovavano in zona. Il peggio è quindi stato evitato, con i presenti che hanno nel frattempo provveduto ad allertare i carabinieri e a richiedere un intervento, dopo averli messi al corrente della situazione.

Una volta giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno perciò proceduto al fermo del giovane straniero, il quale si troverebbe attualmente detenuto presso il carcere della città siciliana in attesa di determinazioni dell’autorità giudiziaria. Madre e figlio non hanno riportato ferite, per quanto la donna sia apparsa spaventata e in stato di choc a seguito di quanto avvenuto.

