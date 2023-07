Tentano una rapina, fanno un incidente e uno di loro viene anche picchiato dai passanti. E’ successo a Caivano, comune dell’hinterland napoletano.

Non solo la rapina è fallita, ma nella fuga hanno fatto un incidente e uno dei tre rapinatori è stato malmenato da alcuni passanti, prima di venire preso in consegna dai carabinieri. Intorno alle 14.00, ricostruiscono i carabinieri, tre uomini con il volto coperto e armati di pistola hanno tentato di rapinare una gioielleria in Corso Umberto. Tuttavia, a causa della reazione delle persone presenti, i rapinatori hanno desistito. Durante la fuga, l’auto utilizzata dai malviventi si è scontrata con un furgone ed uno dei rapinatori è stato fermato e picchiato da alcuni passanti. Poi è stato bloccato da un equipaggio del nucleo operativo radiomobile di Caivano. Gli altri due sono riusciti a fuggire ma sono in corso le indagini per rintracciarli.