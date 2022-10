Arriva l’inverno freddo in casa. O almeno così ce l’aspettiamo: freddo in casa come non eravamo abituati da decenni, parecchi decenni. Nulla a cui non si possa sopravvivere ma sono decenni, parecchi decenni, che nella stragrande maggioranza delle abitazioni quando, dall’inverno che è fuori, si entra nelle casalinghe stanze e ambienti, lì è primavera o giù di lì. Siamo abituati da molti decenni a case, per fortuna e senza pentimento o penitenza dovuti, a case riscaldate. Riscaldate non poco. Riscaldate quanto ci piace, anche troppo se ci va. Generazioni passate (bisogna arrivare ai bisnonni o alla memoria degli attuali nonni sulla loro infanzia) hanno vissuto in case senza riscaldamento centralizzato e abbondante. In casa tenevano, all’occorrenza, maglie e calze pesanti. Esisteva ed era diffusa una patologia di cui oggi si è persa memoria e nozione: i geloni. Nell’inverno che arriva non torneremo ai bisnonni ma per la prima volta da molti decenni sarà inverno freddo, anzi freddo in casa.

Termosifoni mangia gas e spremi condomino

Termosifone quanto mi costi…Anzi, termosifone quanto mi costi? Ansiosa e al tempo stesso rassegnata è l’attesa della rata di condominio che porterà (se non ha già portato) l’aumento della voce riscaldamento tra le spese condominiali. Un raddoppio è un’attesa collocabile tra l’ottimismo e il realismo. Può, potrebbe andare anche peggio. E allora? Allora bisognerà cambiare abitudini. E non perché ce lo dice il governo o il vigile urbano o qualche altro controllore pubblico e di Stato (che tra l’altro non ci sarà). Maglione a casa invece che camicia o blusa, magari maglione pesante e di quelli in armadio che non mettevamo più. E plaid davanti alla tv e qualcosa davanti alle finestre, quei tubi di stoffa o che altro visti dai nonni che non facevano entrare l’aria fredda…Insomma meno termosifone perché quest’inverno termosifone costa il classico “botto”.

Ritirata nel letto caldo

Termosifone scalda tutta casa, termosifone costa un botto…quindi ritirata strategica. Nella fortificazione stanza da letto, anzi nel letto e basta. Termosifone quanto mi costi e mi faccio una termocoperta. Così il letto è salvo e caldo, eccome se caldo. Anche a termosifoni spenti o depotenziati. Negli ultimi giorni vendite raddoppiate di termocoperte (più 97 per cento). Una domanda, forse importuna, forse pignola o forse opportuna: sì, va bene, ma quanto consuma di elettricità la termocoperta? Non è che quel che esce dal carico rata condominio rientra via bolletta della luce?

Forse dovresti anche sapere che…