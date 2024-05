Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dall’Ingv nell’area dei Campi Flegrei alle 13.26, quindi tra i due terremoti di magnitudo 3.7 e 1.7 avvenuti solo pochi minuti prima. Dunque, in soli quattro minuti, tra le ore 13.25 e le 13.29 si sono verificate nella stessa zona tre scosse, circostanza che ha fatto pensare alle persone che si fosse in presenza di un solo, lungo, terremoto, aumentando la paura e l’apprensione. Al momento, tuttavia, non si segnalano danni.

Le scosse sono state precedute da un boato e sono state distintamente avvertite non solo nei comuni dell’area flegrea ma anche in molti quartieri di Napoli, in particolar modo quelli occidentali e quelli della zona collinare.

Su Facebook, il Comune di Pozzuoli , specifica che “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa Amministrazione che a partire dalle ore locali 12.31 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei» e invita i cittadini a segnalare eventuali danni e/o disagi chiamando ai seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400”.