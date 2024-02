Due scosse di terremoto di magnitudo 3.4 e 3.2 sono state registrate stanotte in Emilia, nella provincia di Parma, interessata da due giorni da una sequenza sismica. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), i terremoti sono avvenuti rispettivamente alle 3:55 e alle 4:03 con epicentro il primo a sei chilometri da Langhirano e il secondo a cinque chilometri da Calestano. Dalla mezzanotte sono già 12 le scosse che hanno interessato la zona, di cui una di magnitudo 3.4 avvenuta alle ore 00:31. Insomma prosegue la sequenza sismica iniziata due giorni fa in provincia di Parma. Non si registrano danni a persone o cose.