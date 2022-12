Traffico verso l’alta Valle d’Aosta bloccato stamane a causa di due mezzi pesanti che sono rimasti bloccati sulla strada innevata.

Lungo la strada statale 26 un mezzo pesante – fa sapere Anas – si è intraversato all’altezza di Avise. Lungo l’autostrada A5 Aosta-Monte Bianco, in direzione Nord, un altro mezzo pesante, con rimorchio, blocca la carreggiata tra Avise e la galleria Villeret. In questo caso – si apprende dalla Rav – il conducente avrebbe tentato un’inversione all’altezza di un varco per i mezzi spazzaneve. La carreggiata Sud, in direzione Aosta, è invece percorribile.

