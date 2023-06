Tir contromano sulla via Anagnina, all’altezza di Grottaferrata in provincia di Roma. Il mezzo pesante, per ragioni al momento sconosciute ha imboccato contromano la strada ed ha provocato un incidente e il ferimento di sei persone di cui due in modo grave.

Tir contromano provoca incidente: sei feriti, due gravi

Sei le vetture coinvolte. Sul posto i Vigili del Fuoco e il 118. I due feriti più gravi sono coscienti e non in pericolo di vita.

Forse un problema ai freni

Non si esclude che il camion possa avere avuto problemi ai freni ma è una ipotesi ancora da accertare. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Frascati e della Stazione di Grottaferrata per i rilievi.

