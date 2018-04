TORINO – Ultimatum lanciato dal Comune di Torino a 250 famiglie che non hanno rispettato l’obbligo di vaccinare i propri figli imposto dal ministro alla Salute Beatrice Lorenzin.

Venerdì sono state spedite delle lettere ai genitori dei bimbi iscritti alle materne con una nuova scadenza di 10 giorni da rispettare, in alternativa – si legge nella nota – gli alunni potranno essere allontanati da scuola.

Come riporta Repubblica, non è chiaro il modo in cui saranno gestiti gli allontanamenti e il sindaco Chiara Appendino non è disposta a mandare i vigili davanti ai cancelli delle scuole.

Ma oltre ai 250 bimbi iscritti alle materne comunali ci sono altri 250 bimbi iscritti a quelle statali e in questo caso la palla passa al dirigente scolastico. Anche qui le tensioni non sono mancate.