Un ladro d’auto, di origine rom, è morto in un incidente stradale a Torino mentre tentava di fuggire dalla polizia. E’ successo in via Sansovino, angolo strada Altessano, in zona Lucento, alla periferia della città.

Fugge dalla polizia a bordo di un’auto rubata ma si schianta

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo era alla guida di una Volkswagen Lupo rubata quando ha imboccato la strada contromano e, dopo aver perso il controllo della vettura, è finito contro un palo della luce. I soccorsi sono stati immediati ma i tentativi di rianimarlo, dopo averlo estratto dall’abitacolo, si sono rivelati inutili.

Caccia al complice del ladro morto nell’incidente a Torino

L’inseguimento è iniziato all’Area 12 Shopping Center di strada Altessano. L’uomo era alla guida di una Volkswagen Lupo che aveva rubato. Con lui anche un altra persona. Nel tentativo di seminare la pattuglia l’auto si è fermata e i ladri sono scesi, pensando forse di allontanarsi a piedi. Uno dei due però è risalito in auto ed è ripartito a gran velocità, svoltando in contromano in via Sansovino e andando poi a sbattere contro il palo nello spartitraffico centrale. Il complice è in fuga ed è ricercato dalla polizia.