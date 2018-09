TORINO – Morto precipitando dalle scale mobili. Un ragazzo di 29 anni è deceduto sabato sera a Torino scivolando dalle scale mobili della metropolitana, alla fermata di corso Dante. A dare l’allarme un gruppo di amici che era con lui. Sul posto sono arrivati i medici e gli infermieri del 118, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe seduto sulla guida della scala mobile e avrebbe perso l’equilibrio. Il giovane, uno studente del Politecnico, di origine boliviane, si stava recando ad una festa con alcuni amici.

Stando ai primi accertamenti, il giovane si è seduto sulla guida della scala mobile perdendo l’equilibrio. E’ caduto da un’altezza di oltre sette metri, sbattendo violentemente la testa sul pavimento del piano sottostante. Gli amici che erano con lui hanno subito dato l’allarme. In corso Dante in pochi minuti sono arrivate due ambulanze medicalizzate del 118, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. Gli accertamenti sulle dinamiche dell’incidente sono affidate alla polizia.