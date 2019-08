La gaffe di Sara Marcozzi (M5s): “Conte miglior presidente del Consiglio dopo… Pertini”

ROMA – Sara Marcozzi, consigliere regionale in Abruzzo ed ex candidata alla presidenza della Regione per i 5 Stelle ha pubblicato su Facebook un post per ringraziare Conte del suo intervento in Aula, definendolo “uno dei momenti più alti della nostra Repubblica”.

Poi la gaffe. La pentastellata, infatti, poi scrive che Conte sarebbe “il miglior presidente del Consiglio dopo Pertini”. Sandro Pertini, che presidente del Consiglio non è mai stato. Al massimo… presidente della Repubblica.

Dopo una ventina di minuti la grillina ha cercato di rimediare modificando la frase da “miglior presidente del Consiglio dopo Pertini” a “miglior uomo delle istituzioni dai tempi di Pertini” ma ormai in molti avevano già fatto uno screenshot del post.