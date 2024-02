Torna a casa ubriaco e la moglie si barrica in una stanza con le figlie per non essere picchiata

Una donna di Maddaloni (Caserta) che veniva picchiata sistematicamente davanti alle figlie ha trovato il coraggio di denunciare e far arrestare il marito. La signora è riuscita a salvarsi dall’ennesimo pestaggio e a interrompere un incubo che durava da tempo. Per farlo ha chiamato il 112 e richiesto l’intervento dei Carabinieri che, una volta arrivati nella sua abitazione, hanno trovato il marito, un 47enne, ubriaco. Per scampare alla furia alcolica del marito si era nel frattempo rinchiusa in una stanza dell’abitazione assieme alle figlie. Lui è stato bloccato e lei è potuta così uscire. Una volta “libera” ha preso il coraggio ed ha denunciato il marito davanti ai Carabinieri. Quindi ha raccontato delle botte prese, degli scatti d’ira che la terrorizzavano, del timore che anche le figlie potessero subire violenze fisiche.

Per il 47enne sono così scattate le manette per maltrattamenti in famiglia continuati e si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere. La vittima dei maltrattamenti è stata condotta all’ospedale di Marcianise per essere curata. I Carabinieri le hanno anche fornito le indicazioni di centri antiviolenza cui rivolgersi, ma la donna ha spiegato di non voler far ricorso per ora a tali strutture e di volersi invece trasferire nell’abitazione di una parente dove si sarebbe sentita al sicuro.