Torna dalla Spagna con 23 chili di cocaina purissima, arrestato corriere della droga a Cecina

La Guardia di finanza di Cecina ha arrestato un corriere della droga nordafricano tornato dalla Spagna con 23 chili di cocaina purissima. I finanzieri, raccontano le cronache, lo hanno scoperto perché stavano già monitorando dei veicoli con targhe della penisola iberica finché non hanno individuato la vettura di grossa cilindrata con targa spagnola sospetta. Dopo alcune ore di pedinamento, il conducente, un nordafricano, si è incontrato in un parcheggio isolato nei pressi dell’uscita Cecina Centro della Variante Aurelia con un altro straniero. Nel posteggio è stato iniziato il trasbordo di un carico di oggetti di forma rettangolare dalla vettura con targa iberica all’altra. I militari decidevano di intervenire e sorprendevano il conducente del veicolo con targa spagnola che consegnava panetti di stupefacente. Le analisi fatte sul posto con reagenti permettevano di accertare che si trattava di cocaina purissima. L’ispezione delle auto poi rivelava la presenza, su entrambe, di un doppiofondo dove la cocaina veniva occultata per il trasporto dalla Spagna.