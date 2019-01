NAPOLI – E’ stata abbandonata da tutti, lasciata a vivere nel degrado della sua casa, invasa da topi, immondizia e blatte. Viveva così la signora Lucia, in un appartamento a Torre del Greco (Napoli).

La sua storia era già stata segnalata mesi fa, in estate, alla trasmissione Chi l’ha visto?. Ma da allora nulla era cambiato, soltanto ora che le telecamere sono tornate a far luce sul caso, la signora Lucia è stata condotta in ospedale, lavata e visitata. Ora è ospite in una casa di cura per anziani.

Ad aiutarla sono state due vicine di casa dell’anziana. “Come è possibile – dicono a Chi l’ha visto? le due donne – che in un condominio signorile pieno di gente per bene e di famiglie, nessuno si sia accorto di come viveva Lucia?”. Le donne hanno chiamato il 118 e i servizi sociali, ma per sei mesi nessuno è intervenuto.

Solo quando l’inviata di RaiTre è tornata in quel palazzo, la signora Lucia è stata portata in Pronto Soccorso. Resta ora da bonificare la sua casa, che versa in condizioni igieniche pietose. Le telecamere di Chi l’ha visto? hanno immortalato il degrado in cui Lucia ha vissuto per chissà quanto tempo, dimenticata da tutti.