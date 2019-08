Traffico da bollino nero oggi: casellanti in sciopero nel giorno dell’esodo

ROMA – Sciopero e traffico. Domenica da bollino nero sulle principali strade e autostrade italiane sulla quale incombe, da oggi e fino e fino alle due di notte di lunedì 5, anche lo sciopero dei casellanti con orari a singhiozzo. Per il rischio che si creino code smodate, i sindacati di categoria hanno chiesto ai gestori autostradali di tenere aperti tutti i varchi, e non solo quelli con l’esazione elettronica del telepass o delle casse automatiche.

Lo sciopero avrà inizio dalle ore dieci di domenica e fino alle ore quattordici, e poi dalle ore diciotto e fino alle due di lunedì. Ma attenzione che anche con lo sciopero prima o poi l’autostrada si paga.

Nella giornata di sabato, giorno del primo esodo estivo, le code più lunghe si sono registrate sull’A1 da Milano sud fino a Fidenza e sulla A1 tra Valdichiana e Orvieto con ben 17 km. Incolonnamenti si sono verificati fin dalle prime ore del mattino nel tratto tra Padova Est e il Bivio A4/A57-Arino in direzione Trieste, proseguiti per gran parte della mattinata con picchi di circa 4 mila veicoli l’ora.

Tempi di attesa tutto sommato brevi, invece, alla barriera di Venezia-Mestre. Traffico massiccio anche nel pomeriggio, sempre nel tratto tra Padova Est e il bivio A4/A57, in entrambe le carreggiate, specialmente in direzione Trieste con auto dirette verso i litorali adriatici oltreconfine, verso la Slovenia. Rallentamenti anche sul Raccordo Marco Polo in direzione Jesolo e tempi più lunghi del normale, sempre nel pomeriggio, alla barriera di Venezia-Mestre.

Tempi di attesa di 45 minuti al Traforo del Monte Bianco, lato italiano, sulla A10 5 km di coda da Ventimiglia verso la Francia, marcia a volumi sostenuti verso i lidi marchigiani e romagnoli, e in direzione delle località campane, soprattutto nel salernitano. (Fonte Ansa).