Trattori al Festival di Sanremo, bene, era ora… gli agricoltori sono arrivati a Bussana, frazione di Sanremo. Sono sette mezzi partiti la sera di ieri da Melegnano in provincia di Milano. Dopo aver percorso 240 km sono ora fermi vicino al mercato dei fiori. Bene, ora che finalmente i trattori sono arrivati a Sanremo, visto che da giorni non si parla di altro, che succederà? Cosa faranno e diranno sul palco dell’Ariston? La delegazione dovrebbe essere formata da quattro giovani agricoltori del movimento “Riscatto Agricolo”.

Sono loro ad aver raccolto l’invito di Amadeus. “Porteremo al Festival le nostre preoccupazioni, le nostre paure e le nostre fatiche, per illustrare le molte idee e proposte di noi giovani agricoltori, per continuare a sperare nel futuro della nostra agricoltura e determinati nel continuare gli insegnamenti dei nostri genitori e dei nostri nonni”. Quindi niente scenate e niente gesti estremi di protesta. Come forse è giusto che sia niente marcia a 4 ruote davanti all’Ariston e niente slogan. Solo una protesta civile e un appello dal teatro più importante d’Italia in questo momento. D’altronde di estremo a questo Festival abbiamo già dato con John Travolta e il ”ballo del qua qua”.