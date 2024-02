Trattori, non ci si capisce più un… Prima la marcia su Roma, poi no, ora di nuovo sì

Trattori? Praticamente non ci si capisce più nulla. Nell’arco di 24 ore: prima la marcia su Roma con tanto di ultimatum, poi la marcia indietro e niente marcia su Roma. Infine passa la notte ed ecco l’ultima novità: Riscatto Agricolo conferma il corteo sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Insomma prima dall’ultimatum alla ritirata, ora dalla ritirata alla marcia confermata. E siamo solo a inizio giornata, chissà quante altre cose capiteranno. Giusta la protesta, giusto farsi sentire, giusto riuscire a parlare con le istituzioni e non solo dal palco di Sanremo. Sarebbe anche giusto però far capire qualcosa al comune cittadino che o vorrebbe unirsi alla protesta, non necessariamente in trattore, o molto più semplicemente vorrebbe andare a lavorare senza intoppi. Per la cronaca finale, a che ora il corteo? Boh. Ecco il breve comunicato: “Confermiamo che stasera ci sarà il corteo dei trattori sul Raccordo anulare. Solo l’orario è da stabilire. Dovrebbe essere intorno alle 21”. Come quando ci si dà appuntamento con gli amici insomma.