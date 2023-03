Travolto da valanga nella conca di Cheneil: morto sciatore

Uno sciatore è morto dopo essere stato travolto in fuoripista da una valanga nella conca di Cheneil, nel comune di Valtournenche, a quota 2.500 metri. All’arrivo in elicottero del Soccorso alpino valdostano i compagni lo avevano già estratto dalla massa nevosa. Le sue condizioni, valutate dal medico di equipaggio, sono apparse subito molto gravi e l’uomo non è sopravvissuto.

Travolto da valanga, chi è la vittima

La vittima della valanga è un 27enne residente nel Principato di Monaco. In base ai primi accertamenti, nella zona al momento dell’incidente si trovavano due gruppi di sciatori in fuoripista, accompagnati da due guide alpine. Il giovane è stato dichiarato morto durante il trasporto in ospedale ad Aosta con l’elicottero. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano. Gli accertamenti sono affidati al Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia, che sta ascoltando i testimoni dell’accaduto.