Alcuni pescatori, a bordo della nave Timothy Michael della Wellfleet Shellfish Company, hanno pescato un raro esemplare di aragosta bicolore al largo della costa di Cape Cod, in Massachusetts (Stati Uniti). Il particolare aspetto di questo crostaceo lo rende praticamente unico, dato che c’è una probabilità su 50 milioni di poterne catturare uno del genere. “Le aragoste bicolore come queste sono straordinariamente rare, a causa di variazioni genetiche uniche che creano la loro sorprendente colorazione a metà e a metà”, ha scritto l’azienda Wellfleet Shellfish Company sui social pubblicando le foto dell’esemplare pescato lo scorso 21 aprile.

“Esposta in un acquario”

Come dichiarato dall’azienda, l’aragosta verrà esposta al pubblico in un acquario e potrà essere ammirata da vicino nel Woods Hole Science Aquarium quando riaprirà. Intanto, il raro esemplare è stato consegnato al team del laboratorio di biologia marina della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) di Woods Hole. “Questi momenti sono il motivo per cui facciamo quello che facciamo, sostenere la nostra comunità di pescatori, proteggere l’oceano e condividerne le meraviglie con tutti”, ha infine dichiarato la Wellfleet Shellfish Company.