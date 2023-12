Era uscito di pomeriggio col sole per fare la spesa, in macchina, abita in provincia di Trento. Ha preso la direzione per Bolzano. Qualche ora dopo, la Twingo del signore di 80 anni uscito per fare la spesa percorreva al buio la Milano-Bergamo: contromano.

Una scheggia impazzita in autostrada. Quando l’ha intercettato la Polizia stradale aveva già causato un paio incidenti, per miracolo non gravi. Non si rendeva conto di dove fosse, non sapeva che era arrivato all’altezza di Capriate, sembrava stordito dalle luci. Un omone ancora in piena salute, così riferisce il Corriere della Sera (“una roccia”), ma in evidente stato confusionario.

L’hanno fatto scendere con calma, si sono fatti consegnare le chiavi della vecchia Twingo, lo hanno portato in caserma. Hanno chiamato i figli. Gli ritireranno la patente.

“All’ultimo sono riuscito a sterzare e a evitarlo”

La cronaca riporta la testimonianza di un attonito automobilista che si è visto perduto quando all’improvviso due luci puntate contro di lui segnalavano l’incongrua presenza di pazzo contromano. Enrico Costarelli, 34 anni, era di ritorno da un viaggio di lavoro proprio a Trento (sarebbe curioso confrontare tempi ed itinerari dei due viaggi, almeno 150 km di distanza).

“All’ultimo sono riuscito a sterzare e a evitarlo”, senza evitare però che una ragazza finisse per tamponarlo dopo l’azzardata manovra.