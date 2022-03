Trevignano Romano, tragedia nel lago di Bracciano: istrutture di sub muore durante un’immersione (foto ANSA)

Un istruttore di sub di 48 anni, originario di Roma, è morto questa mattina, lunedì 14 marzo, nel lago di Bracciano. La tragedia si è consumata nella zona di Trevignano Romano durante una immersione.

Malore durante immersione, morto istrutture sub nel lago di Bracciano

In base a quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti con una motovedetta, l’uomo stava effettuando un’immersione tecnica in profondità, a circa 50 metri, con un allievo quando ha accusato un malore: nel corso della risalita ha perso conoscenza. Dopo essere stato portato a riva è stato soccorso dal personale sanitario che però non ha potuto fare altro che dichiararne la morte.

Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato l’attrezzatura di entrambi i sub che sarà sottoposta ad una serie di perizie per verificarne il funzionamento e la regolarità. Al vaglio anche i documenti della scuola sub alla quale apparteneva la vittima e il rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro.