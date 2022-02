Trezzano sul Naviglio, muore in monopattino scontrandosi con una moto (Ansa)

Trezzano sul Naviglio: muore in monopattino davanti alla fidanzata. Un morto e un ferito in condizioni molto gravi sono il bilancio di un incidente tra una moto e un monopattino elettrico avvenuto la scorsa notte a Trezzano sul Naviglio, alle porte di Milano. Secondo quanto si è appreso, il conducente del monopattino è morto sul colpo.

Trezzano sul Naviglio: muore in monopattino davanti alla fidanzata

Al momento, non è nota la prognosi ospedaliera del ferito, ricoverato d’urgenza, in elicottero, all’ospedale milanese di Niguarda. Sul posto si sono recati il 118 e i carabinieri.

L’incidente è avvenuto alle 22 di domenica in viale Leonardo da Vinci, a Trezzano sul Naviglio. La vittima, 39 anni, doveva raggiungere la compagna cui si era fermata la macchina. Proveniva da Trezzano in direzione Abbiategrasso: quando ha visto la ragazza avrebbe svoltato all’improvviso non accorgendosi della moto diretta invece verso Milano.

Dalle testimonianze e dalle tracce sul terreno sembra sia stato trascinato per una cinquantina metri, sarebbe morto sul colpo al momento del violento impatto. Gravissimo anche il centauro coinvolto, di 61 anni.