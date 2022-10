Verso le 10.50 di oggi, lunedì 24 ottobre, un anziano si sarebbe lanciato nel vuoto dalla Scala dei Giganti a Trieste.

Trieste, si lancia nel vuoto dalla Scala dei Giganti

Sembrerebbe trattarsi di un gesto volontario da parte della vittima. A scriverlo sono i giornali locali. L’uomo è morto sul colpo dopo un volo di circa 20 metri. Il tratto di strada da piazza Goldoni a via Silvio Pellico è stato chiuso per circa mezz’ora per permettere i rilievi e i soccorsi di rito. Chiusa anche la galleria.

Chiusa la zona, traffico in tilt

Sul posto personale del 118 e forze dell’ordine. La Polizia locale ha deviato il traffico verso Corso Saba e via Carducci. Traffico in tilt e rallentamenti in zona. Sul punto in cui è caduto l’uomo è stato gettato del liquido per pulire le tracce ematiche dopo l’impatto con il suolo.

Forse dovresti anche sapere che…