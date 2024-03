Nella serata di ieri, è stato trovato il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, in un casolare abbandonato a Ascoli Satriano, provincia di Foggia, nella contrada Mezzana Grande. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione al 112, ma al momento non si dispongono di ulteriori dettagli sull’identità della vittima. Si prevede l’esecuzione dell’autopsia per determinare le cause del decesso, che potrebbero essere anche naturali, anche se si tratta di un’ipotesi. Accanto al casolare sono state trovate due auto, presumibilmente rubate e in fase di smontaggio.

Solo il 12 marzo scorso, sempre a Foggia, è stato scoperto il cadavere di una donna di 70 anni nella sua abitazione, anch’essa in avanzato stato di decomposizione. Un’amica della donna aveva segnalato alle autorità un comportamento insolito e, dopo l’intervento della polizia, è stata fatta la drammatica scoperta. Dalla prima ispezione del cadavere, sembrerebbe che non ci siano segni di violenza, suggerendo che si tratti di una morte naturale.